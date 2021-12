Lady Criptovalute: «Scommetto in una finanza più inclusiva»

Lady Criptovalute, la signora delle monete virtuali. Una delle poche manager al mondo in una realtà ancora così maschile: tra chi investe in Bitcoin, solo il 15% è rappresentato da donne. Jackie Bona, 38 anni, americana, figlia di immigrati, è ceo di Valora, un portafolglio digitale che consente di inviare, spendere e pagare in criptovalute alla velocità con cui si spedisce un messaggio dallo smartphone. Dopo gli studi in relazioni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati