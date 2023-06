Con il Sole in Leone e la Luna in Ariete, il cielo di Annalisa, cognome Scarrone, è dominato dall’elemento fuoco e dalla sua carica di energia dirompente.

Il fuoco le dà passione, impulsività, calore, capacità di brillare e il potere di trasformare quello che tocca. Con il fuoco ha bisogno di trovare di volta in volta nuovo carburante che l’alimenti, per evitare che la fiamma si spenga. Così le sfide e lo spirito di conquista diventano il motore principale della sua vita, di una carriera che punta verso l’alto come la fiamma. Il Leone fa di lei una protagonista pienamente a suo agio nell’esercitare ruoli di primissimo piano: il palcoscenico è la dimensione ideale per magnetizzare gli sguardi e distribuire con generosità il suo talento. Marte è congiunto al Sole, cui trasmette una grinta che la rende dinamica e un po’ guerriera, sempre alla ricerca di altri traguardi da superare. Battagliera ed esuberante, è favorita anche da un approccio molto personale e indipendente, che fa di lei una donna autonoma e originale (lo sa bene Francesco Muglia con cui si sposerà il primo luglio). Con Giove opposto a Sole e Marte, Annalisa non si accontenta perché il suo indiscutibile e meritato successo chiama altro successo e lei vuole andare sempre oltre, poiché la sua ambizione non conosce frontiere. Innumerevoli sono i riconoscimenti già ottenuti, ma ne seguiranno moltissimi altri, la sua carriera è destinata a ampliarsi. La Luna in Ariete pervade la sua femminilità di un’energia primaverile, come in un susseguirsi di germogli. Il quadrato tra la Luna e l’opposizione di Venere e Nettuno le conferisce un particolare lirismo, che le fa privilegiare le emozioni. La sua voce evoca altri mondi, qualcosa di irreale e al tempo stesso profondamente sensuale. Alla passione irruenta del fuoco si aggiunge così una dolce e conturbante dimensione eterea, che invita all’evasione e a una sorta di fuga onirica. Il gioco sempre fluido dei sentimenti costituisce forse l’ingrediente segreto con cui colora la sua vocalità. Annalisa ci ammalia con un tocco di sapiente confusione che ha qualcosa di ipnotico e a cui è difficile resistere. Venere è entrata nel Leone dove si tratterà fino all’inizio di ottobre e promette ad Annalisa un’estate ricca di successi, che si protrarranno fino a tutto maggio del prossimo anno grazie al valido pungolo di Giove, che la sfida a superarsi di nuovo.