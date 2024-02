Volo salvavita per un bimbo di 9 anni: trasportato da Lecce a Roma

Volo sanitario urgente per per un bambino di 9 anni, in imminente pericolo di vita, trasportato con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare. E' stato effettuato da Lecce a Roma. La missione di volo, richiesta dalla Prefettura di Lecce, è stata immediatamente disposta e coordinata dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare. Giunto all'aeroporto di Lecce-Galatina, l'aereo ha imbarcato il piccolo paziente, precedentemente ricoverato presso l'Ospedale pugliese Vito Fazzi, insieme ad un'equipe medica e ai suoi genitori.

Il Falcon 900 è poi immediatamente decollato alla volta dell'aeroporto di Ciampino da dove, intorno alle 16, il bimbo ha potuto raggiungere, a bordo di un'ambulanza che lo attendeva sul posto, il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.

Il velivolo militare ha così ripreso il servizio di prontezza operativa.