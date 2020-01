Vicini ai ferri corti, la lite degenera e col chiodo gli riga la carrozzeria dell'auto: nei guai una donna

Ultimo aggiornamento: 17:49

Le incomprensioni tra vicini di casa pare andassero avanti da qualche mese, ma l'altro ieri sono degenerate tanto da far scattare per uno dei protagonisti della storia una denuncia a piede libero per danneggiamento. E' accaduto a Melissano, nel Salento , dove i carabinieri della locale stazione diretti dal luogotenente Alessandro Borgia, dopo una serie di accertamenti, hanno deferito all'autorità giudiziaria una donna sulla quarantina.In seguito a discussioni per questioni famigliari e comunque per futili motivi, la 40enne ha pensato bene di vendicarsi dei vicini danneggiando la carrozzeria della loro vettura, rigandola in maniera vistosa utilizzando un oggetto acuminato. Da lì è poi partita la denuncia da parte delle vittime e le successive indagini dei militari che hanno individuato la presunta colpevole.