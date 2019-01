Via Lupiae, auto contro scooter. Paura in centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontro in via Lupiae all'incrocio con via Saponaro. E' accaduto intorno alle 13 quando un'auto si è scontrata con uno scooter. Per i due conducenti, fortunatamente, non si sono registrate ferite e sono stati soccorsi immeditamante.Sul posto anche gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi. La circolazione, dopo una breve interruzione, è tornata alla normalità.