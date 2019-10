Galatina, 21 bimbi nati in poche ore: è record

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In soli due giorni 21 parti: il sorprendente risultato è stato registrato nei giorni scorsi nella divisione di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Caterina Novella di. Un tripudio di gioia nel reparto, che in queste ore si sta riempiendo, al suono del pianto dei piccoli, della felicità di mamme, papà e parenti.Un dato che conferma ancora una volta l'operatività del reparto diretto dal dottor Gerardo D'Ambrogio. Una divisione ospedaliera interamente affollata di neonati. Gran parte delle partorienti provengono dai paesi limitrofi, a dimostrazione del fatto che evidentemente la struttura ispira fiducia a quante devono dare alla luce un bambino.Un trend in continua ascesa, in controtendenza con il calo demografico che caratterizza molti nosocomi della provincia. Un altro segnale importante è il calo del numero dei tagli cesarei che continua a scendere rispetto al precedente anno. «Dei 579 parti registrati in questi mesi del 2019, solo 36 sono cesarei - affermano alcuni sanitari del reparto - si continua a viaggiare con i cesari sotto il 21 per cento a fronte di una media nazionale del 20-22 per cento».Un trend di parti cesarei storicamente elevato in questa unità ospedaliera, dunque, è stato invertito: «Il nostro impegno è quello di continuare a lavorare anche per cambiare la mentalità delle future mamme, che molto spesso ricorrevano al cesareo, spingendole a scegliere il parto naturale».Un altro aspetto che viene segnalato dalla divisione ospedaliera è quello della mancanza di personale sanitario, dove infermieri e medici stanno affrontando quotidianamente abnormi e insostenibili carichi di lavoro con rabbia e indignazione a fronte dell'aumento dell'affluenza dell'utenza rispetto al personale presente.«Abbiamo bisogno di un intervento urgente finalizzato a risolvere tali problematiche, eventualmente con il potenziamento di personale in dotazione - continuano i sanitari del reparto -. Il tutto per operare al meglio nell'interesse dei pazienti. Fino ad oggi le turnazioni sono state superate grazie alla disponibilità del personale presente che si è fatto carico di lavoro oltre il limite stabilito». Dall'analisi dei dati risulta che nel 2018 il reparto ha sfiorato gli 800 parti, e vista la tendenza positiva in atto per il 2019 l'obiettivo è superare questa soglia.Altro aspetto che non deve passare inosservato è che vi è una grande attività in regime di ricovero e ambulatoriale. Gli ultimi dati resi noti dalla Asl aggiornati a primi tre mesi del 2019 parlano chiaro: sono stati eseguiti 32 interventi maggiori (compresi adenocarcinomi), 66 in day surgery, oltre a 114 isteroscopie ambulatoriali e 121 ecografie morfologiche. Dati che nell'arco di questi nove mesi sono triplicati.