Hanno 38 e 35 anni: salentini i nonni più giovani d'Italia

A vederli potrebbero sembrare una coppia di neosposi, invece Emanuele e Marianna, rispettivamente di 38 e 35 anni sono già nonni. I più giovani d'Italia. La coppia di salentini, sono entrambi di Squinzano, ha infatti stabilito il record del 2019, grazie al nipotino Riccardo. Il bimbo è nato lo scorso 8 ottobre al Vito Fazzi di Lecce dalla figlia 17enne dei due, Ilaria, e dal papà 21enne, Joseph.



A chi storce il naso per la giovanissima età della ragazza, ancora minorenne, loro replicano di essere contentissimi, anche visto che la loro primogenita venne concepita alla stessa età. Per la famiglia fare figli da giovanissimi è quindi una specie di "tradizione": «Nostra figlia ci ha regalato una gioia così grande dandoci anche la soddisfazione di essere ricordati come i nonni più giovani - spiegano i due nonni - baby intervistati da Telerama-. Ovviamente avremo una grande responsabilità e un amore infinito per il nostro piccolo Riccardo al quale auguriamo ogni bene».

