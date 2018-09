Record al Vito Fazzi di Lecce: otto bimbi nati in poche ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Nascite record nel reparto di Ostetricia del Vito Fazzi dove nella notte appena trascorsa sono venuti al mondo uno dopo l'altro otto bimbi. Il blocco parto a partire dalla tarda serata di ieri è diventato dunque molto occupato, tra mamme in travaglio e in sala parto. Super lavoro anche per i medici. Uno di loro, Fabrizio Totaro Aprile, sui social ha raccontato così la sua nottata: “Notte memorabile quella appena trascorsa: otto parti. Benvenuti piccoli!”.