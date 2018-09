Venti bimbi in due giorni: nuovo record nel Salento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una notizia che fa sorridere. Ben 20 bebè nell’arco di 48 ore nella neonatologia del reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Caterina Novella di Galatina. “Una cosa del genere non accadeva da tanto - dice il dottore Pietro Falli - Sicuramente contribuisce all’eccezionalità della cosa il recente accorpamento con l’ospedale di Copertino. I piccoli e le piccole sono tutti in buona salute”.8 femminucce e 12 maschietti, un bel carico di lavoro per il personale medico e paramedico che ha lavorato con una decina di parti anche nelle due nottate. Ma rimane la gioia di un momento felice che ha rallegrato tutto il reparto.