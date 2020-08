Telefona alla moglie: "Mi sento male". Scatta la ricerca nelle campagne: trovato senza vita

Era uscito per andare nell'orto, a poca distanza dalla sua casa di Veglie. A un certo punto ha chiamato la moglie per dirle che si sentiva poco bene e ha fatto perdere le proprie tracce. Così, la donna ha chiamato i soccorsi e i vigili del fuoco hanno attivato le procedure per la ricerca di persone scomparse. Purtroppo questa mattina un uomo di 74 anni è stato trovato morto in campagna. Sul posto anche i carabinieri e il 118, ma per lui non c'era più nulla da fare. © RIPRODUZIONE RISERVATA