Salento, la villa misteriosa con statue di pietra e un antico portale

Un portale intarsiato, statue di pietra avvolte dai rampicanti, una piscina scavata nella roccia e il motto di un'antica famiglia nobiliare dimenticato sulle pareti. È lo scenario mozzafiato che può capitare di incontrare se ci si addentra per le campagne della Valle della cupa.

È qui che tra le numerose ville in stato di abbandono, prima tra tutte la monumentale Villa Cerulli, testimoni dell'opulento passato latifondista del territorio, può capitare di imbattersi in un vero e proprio tesoro architettonico decisamente eclettico. Il luogo si trova nel cuore meno battuto della "valle", tra i comuni di Monteroni, Arnesano, Copertino, e risale alla primissima parte del 1900.

Guardando i resti, sembra essere in abbandono da almeno 40 anni dopo aver subito numerosi saccheggi e il resto lo ha fatto la natura, ricoprendo i muri di rami, foglie e radici, come in una favola, dove il tempo si è fermato e tutti sono addormentati da cento anni per un incantesimo. Nella mappa delle masserie abbandonare, luoghi di culto per appassionati ma anche patrimoni in rovina del paesaggio rurale, questa misteriosa villa ha alcune caratteristiche mai viste, che la rendono poetica e suggestiva. I fregi e l'aspetto del portale, che sale lungo una scalinata, sembrano l'accesso a La Città incantata, film Oscar di Miyazaki, invece siamo nel Salento.

