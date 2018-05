Uno dei bar migliori al mondo? «Il bistrot della stazione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immaginatevi di perdere il treno e di trovarvi a dover aspettare il successivo. Vedete l'insegna di un bar e vi ci affacciate senza troppe pretese, coprendo per puro caso un piccolo angolo di paradiso. E' quello che è accaduto ai lettori del Guardian, che hanno incoronato Bistrotcafè delal Stazione di maglie tra i migliori del mondo per accoglienza e gusto. La recensione è una vera e propria dichiarazione d'amore:«In viaggio da qualsiasi parte del tacco d'Italia - si legge nella recensione - dovrai cambiare treno nella piccola città di Maglie per raggiungere (attraverso infiniti uliveti), la bellissima Otranto e le sue spiagge. Non aspettare in stazione con tutti gli altri perchè Maglie vale più di una passeggiata. E uno dei punti salienti è questo squisito locale Bistrocafé Stazione di Maglie di fronte alla biglietteria. Lo raccomanderei caldamente per il design elegante e alla moda e i piccoli cenni alla sua eredità ferroviaria, e per il fascino genuino e la cordialità della coppia che lo possiede. Ma ci sono anche prodotti freschi, buoni prezzi e piatti molto gustosi (menù da circa 6 €). Vale la pena perdere una coincidenza».