Una salentina sul trono di Francia: legion d'onore a Chiuri, presidente Dior

La salentina Maria Grazia Chiuri ha ricevuto la legion d'onore, riconoscimento attribuitole lunedì sera, a nome del presidente della Repubblica francese, da Marlène Schiappa, segretaria di Stato per le pari opportunità.Chiuri, originaria di Tricase - paese che ha dato i natali a suo padre - dove ha a lungo lavorato in una bottega di sartoria, è la prima donna ai vertici della maison Dior, fra le più prestigiose case di moda al mondo. E la legion d'onore è la più alta onorificenza che la Francia attribuisce ai suoi cittadini, ma anche a personalità straniere che si siano particolarmente distinte nel proprio campo. A madame Chiuri, l'onorificienza è stata attribuita per «la sua visione creativa della moda e della haute couture, che contribuisce al prestigio della Francia e della maison nel mondo».