Malmenate e minacciate: tre arresti per violenze sulle donne

Non si arresta l’emergenza della violenza sulle donne. Dopo alcuni arresti effettuati dai carabinieri nei giorni scorsi, ne arrivano ora altri tre. Si tratta di episodi separati, che nulla hanno in comune se non la paura di donne costrette a sopportare umiliazioni e percosse, senza trovare - in molti casi, il coraggio di denunciare i loro aguzzini.

Ruffano



A Ruffano un 47enne è stato arrestato in flagranza per lesioni personali e violazione di domicilio e solo l’intervento tempestivo dei militari ha scongiurato il peggio. L’uomo si era introdotto a casa della ex moglie ed aveva iniziato a malmenarla dopo una lite. in questo caso è stata la stessa vittima a riuscire a chiedere aiuto al 112. quando i carabinieri erano in caso, la donna aveva lividi e lesioni alla nuca e agli arti e l’uomo era ancora lì con lei. I carabinieri lo hanno immobilizzato e arrestato. Come disposto dal pm di turno l’aggressore andrà ai domiciliari nella casa dei propri familiari.

Ugento



Risponde invece di maltrattamenti, lesioni personali e minacce l’uomo che, a Ugento, probabilmente ubriaco e sotto l’effetto di droga, ha picchiato la convivente incinta e la suocera, causando loro lividi, tumefazioni e la frattura di una spalla. L'uomo è finito in carcere.

Squinzano



Infine, un uomo di Torchiarolo è stato posto ai domiciliari a causa delle molestie e minacce inflitte a una donna con cui in precedenza aveva instaurato un rapporto di amicizia. L’uomo, che a quella donna aveva in precedenza prestato anche del denaro, a un certo punto era diventato ossessivo: le inviava numerosi messaggi, anche su utenze diverse, la tempestava di chiamate e di squilli anonimi. In tutte questa occasioni, non faceva altro che offenderla e minacciarla, anche di morte, tanto da causa nella vittima una profonda sofferenza psicofisica, uno stato d’ansia e la paura per la propria incolumità. Così, anche in questo caso la vittima ha deciso infine di rivolgersi ai carabinieri di Squinzano per chiedere aiuto e, dopo le indagini, i militari l’altro giorno hanno stretto le manette ai polsi dell’uomo che, ai domiciliari, ora dovrebbe smettere di tormentare la donna contro cui si era accanito.