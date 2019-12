“Natale della gentilezza” per gli studenti di Ugento. La dirigente: «Promuoviamo accoglienza e rispetto per il prossimo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Istituto comprensivo di Ugento lancia una singolare iniziativa: fino al 21 dicembre, i giovani studenti saranno impegnati a promuovere la cortesia e il rispetto del prossimo e del territorio. Una “settimana della gentilezza” dedicata ad accogliere gli altri con un sorriso. Gli ambasciatori dell’iniziativa saranno gli studenti del Comprensivo di Ugento , che dal 16 al 21 dicembre, in preparazione delle feste natalizie, lanceranno l’idea di una “Settimana della gentilezza” come avviene già in altre scuole d’Italia in occasione della giornata mondiale del 13 novembre.«L’idea -spiega la dirigente Roberta Manco- è quella di sensibilizzare i giovani studenti sulle tematiche relazionali, sociali, di ascolto e comunicazione e di accettazione dell’altro. L’intera comunità del Comprensivo, sarà impegnata in attività didattiche, formative ed educative che si articoleranno in letture, canti, riflessioni sul tema della gentilezza, anche solo nel regalare un sorriso a chi ci è vicino. Vogliamo dare un segno importante, partendo dai piccoli gesti di ogni giorno, in un momento in cui forte è il bisogno di accogliere le diversità, di promuovere la cortesia, la pazienza, la cura e il rispetto verso il prossimo».Le riflessioni e i lavori degli studenti saranno illustrati all’interno del “Concerto di Natale” che si terrà presso l’auditorium della scuola secondaria di I grado “Silone”, alle 18, il prossimo 19 dicembre evento al quale è invitata tutta la cittadinanza. La settimana della gentilezza arricchisce un più ampio impegno istituzionale dell’istituto, organizzatore anche di un “Seminario sull’inclusione scolastica” che si terrà il 29 gennaio, e la promozione della cultura storica e artistica, inserite nel progetto in rete “Piano triennale delle arti” di cui la scuola è capofila.