​San Severo Capitale Italiana della Gentilezza 2024, Emiliano: saprà coinvolgere tutta la Puglia per il bene comune”

Per il 2024 la città di San Severo sarà Capitale Italiana della Gentilezza, facendosi così promotrice di azioni inerenti a comportamenti gentili e cortesi, per la diffusione della conoscenza e della pratica della cultura della gentilezza, in rete con 15 Comuni ed enti del foggiano che si sono denominati Daunia Gentile, con la Provincia di Foggia, con la città di Torre Annunziata (Na) e altre del Vesuviano.

Le parole del governatore

“La Puglia si fa promotrice di gentilezza – ha detto il presidente Michele Emiliano – grazie al ruolo che ricoprirà la città di San Severo nel 2024.

Sono convinto che San Severo in quanto Capitale della Gentilezza saprà coinvolgere le comunità con azioni rivolte al bene comune. Praticare la gentilezza vuol dire essere accoglienti e collaborativi, generando un clima di fiducia che permette la crescita delle comunità. Grazie al Comune di San Severo e agli altri aderenti a questa iniziativa, la Puglia potrà fregiarsi di un’altra importante iniziativa in favore del benessere dei cittadini e di tutti i turisti che diventano pugliesi durante i loro soggiorni”.