Trofeo giovanile, pugno al papà di un baby calciatore del Bari. La prima ricostruzione: è stato un tifoso del Lecce

Un pugno in pieno volto nel parcheggio del campo sportivo di Castrignano del Capo. Il papà di un calciatore delle giovanili del Bari è andato così al tappeto, tanto da dover richiedere l'intervento del 118. E' quanto avvenuto poco dopo mezzogiorno oggi, fuori da uno dei campi del prestigioso trofeo Caroli Hotels.

A Castrignano il Bari under 16 giocava contro il Sassuolo (e la squadra biancorossa ha vinto 3-1). Alla fine, però, l'episodio nel parcheggio. Un tifoso del Lecce - secondo una prima ricostruzione -, forse accompagnato da un'altra persona, ha colpito con un pugno il papà di un baby calciatore del Bari. Il ferito ha 47 anni ed è stato soccorso all'ospedale di Tricase: le ferite sono guaribili in cinque giorni.

Indagano i Carabinieri sull'accaduto. Sabato pomeriggio Lecce e Bari avevano giocato contro all'Heffort di Parabita (2-0 per i biancorossi). Si indaga anche per capire se fosse successo qualcosa in quella sede.