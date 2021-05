«Non reintegrò il comandante della municipale»: ex sindaco condannato

Condannato a due anni e mezzo di reclusione l'ex sindaco di Tricase, l'ingegnere Antonio Coppola, 68, con ll'accusa di non avere dare seguito all’ordinanza del giudice del lavoro di riassegnare a Luigi Muci l’incarico di comandante della polizia locale del Comune di Tricase. La sentenza è dei giudici della seconda sezione panale del Tribunale di Lecce (presidente-relatorePietro Baffa, a latere Bianca Maria Todaro e Silvia Saracino)

riguarda l'ipotesi di reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice per non avere applicato l’ordinanza del 24 aprile del 2017 del giudice del lavoro e quella collegiale dell’8 giugno dello stesso anno che respinse il reclamo presentato dall’ingegnere Coppola.

Un anno di reclusione la pena invocata dal pubblico ministero Alessandro Prontera, l'assoluzione è stata chioesta dall'avvocato difensore Francesco Galluccio Mezio. L'ex comandante Muci si è costituito parte civuile con l'avvocatessa Alessandra Musardo ed ha ottenuto il riconoscimento del risarcimento da quantificarsi nel processo civile.

I fatti

Secondo l'accusa l'ingegnere Coppola aveva sostenuto di non potere dare seguito alla decisione dell’autorità giudiziaria poiché il mandato di sindaco era in scaduto. Traccia di questo orientamento è il provvedimento sindacale del 21 giugno 2017, citato nel capo di imputazione. Sentito in aula nel corso del processo , Muci ha riferito che l'allora sindaco lo volle demansionare per poi non rinnovare l'incarico perché lui non aveva annullato una contravvenzione stradale che gli aveva comminato ed inoltre non aveva dato parere favorevole all’occupazione di suolo da parte di esercizi di bar-ristorazione, sul fondato presupposto che fossero ubicati in intersezioni stradali o curva e quindi in zone pericolose per la circolazione. Il sindaco invece insisteva perché lui lasciasse parere favorevole adducendo che era un periodo di crisi.