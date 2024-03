Nel 2023 la provincia di Lecce ha incrementato del 26% l'installazione di impianti fotovoltaici, attestandosi a 28.341 impianti, per una potenza complessiva installata di 806 MW, confermando il ruolo di prima provincia pugliese per numerosità e potenza fotovoltaica. Si tratta solo di uno dei dati emersi ieri pomeriggio al Convitto Palmieri di Lecce, dove si è tenuta la settima tappa del Gse Road Show “Diamo energia al cambiamento” in cui si è parlato di transizione energetica, sostenibilità e meccanismi di incentivazione.

L’iniziativa portata avanti dal gruppo Gestore Servizi Energetici, la società pubblica che promuove la sostenibilità ambientale, la diffusione delle fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile e l’efficienza energetica, mira a diffondere la cultura della sostenibilità attraverso incontri dedicati a studenti, imprenditori, amministratori e sindaci, tecnici e liberi professionisti. La prima tappa della giornata ha riguardato i ragazzi: utilizzando un’automobile a biometano, il presidente Paolo Arrigoni e i tecnici del Gse sono arrivati all’Istituto Tecnico “Grazia Deledda” per confrontarsi il format “La transizione energetica: Gse incontra le Scuole" che ha affrontato i temi della sostenibilità, gli impatti positivi della decarbonizzazione e i benefici della condivisione dell’energia. L'evento si è aperto con i saluti del sindaco di Lecce Carlo Salvemini e gli interventi di Giuseppe Silipo, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, di Mario Trifiletti, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale e di Giovanna Caretto, la dirigente scolastica del Deledda che ha fatto gli onori di casa.

Durante l’incontro, oltre a illustrare gli strumenti che il Gse mette a disposizione degli enti locali, è stato conferito il Premio “Vivi Territorio Vivibile”, dedicato ai comuni virtuosi che si sono contraddistinti nell’implementazione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico. I Comuni premiati sono stati Castrignano del Capo, Ruffano e Castro. L’attestato di “Testimonial della transizione energetica” è stato invece conferito ai comuni di Nardò, Squinzano e Galatone.

«Questo territorio, anche grazie alle sue particolari condizioni climatiche, può essere trainante per il nostro Paese nell'impiego delle energie rinnovabili - ha spiegato Arrigoni -. Il Gse, con questo Road Show, sta mostrando sia ai cittadini sia alle società le opportunità offerte dalla transizione energetica, i meccanismi di incentivazione e gli esempi di quelle amministrazioni che stanno già beneficiando dei vantaggi della decarbonizzazione sui consumi e sull'efficienza energetica.

