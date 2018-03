Tragedia in Germania, morti due cognati salentini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia nella notte in Germania: due salentini, Ada Schiavano ed Emanuele Carangelo, di 40 e 42 anni, sono morti a seguito di un grave incidente. I due cognati, entrambi di Taurisano, erano emigrati in Germania dove avevano aperto una gelateria.Ieri sera erano impegnati in una consegna di catering a domicilio quando l'auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un grave scontro. La notizia ha raggiunto subito familiari e amici lasciando sgomenti i loro concittadini.