Il paese sotto choc: «Possiate riposare in pace»

Un’intera cittadina sotto shock.Fin da lunedì sera quando si è sparsa la tragica notizia della morte di Emanuele Carangelo e Ada Schivano (sorella della moglie di Emanuele) un velo di tristezza è scesa su tutta Taurisano.Due giovani cognati emigrati fin da giovanissimi in cerca di stabilità economica. Gestivano una gelateria ad Erfurt, nel cuore della Germania: qui avevano tirato su le loro famiglie. Tornavano nel Salento per le feste e le vacanze estive, per rivedere i loro parenti più stretti.Sconvolti e increduli i concittadini, dalla notizia e dalle terribili immagini dell’incidente che li ha portati via per sempre lasciando un senso di dolore e tristezza infiniti.L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Stasi esprime tutto il proprio «cordoglio e vicinanza ai familiari delle due giovani vittime».Tanti i post anche su Facebook. Scrive Vincenzo: “Sgomento, dolore, rabbia, sempre poco davanti a questa tragedia. Perché tanto accanimento? Ciao Emanuele, che almeno tu possa riposare in pace”.“L’ho visto crescere..:” scrive invece William. E ancora Stefano e Tonia: “Non doveva andar così, solo un grande dolore”. Daniele saluta Emanuele: “Adesso sei un angelo. Buon viaggio”. Infine Indiana Salentina: “Addio Emanuele. Sono vicina alla tua famiglia e a tua moglie con le vostre adorate bambine che sentiranno molto la tua mancanza”.Ora in paese si attendono le salme dei due sfortunati cognati per l’ultimo saluto.