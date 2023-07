Torre Rinalda, il viaggio tra luci e ombre nella marina leccese: mancano eventi, servizi ma ci sono rifiuti e cartelli pericolanti

«Ci sentiamo figli di un Dio minore». È questo il pensiero di alcuni dei villeggianti di Torre Rinalda, la marina più a nord del comune di Lecce, dove però non sembrano esserci le stesse attenzioni riservate alle altre località di mare che compongono la costa leccese.

Cosa manca

Non ci sono eventi, gli spazi pubblici sono completamente abbandonati, c’era un’area destinata al deposito dei rifiuti ingombranti, che oggi è stata interamente sommersa dalla vegetazione, per non parlare di quello che accade sulla battigia, dove è semplice trovare rifiuti, cartelli pericolanti che sono statati posati sulla sabbia, oppure un cancello completamente arrugginito che un tempo era l’accesso alla torre, che oggi è colma di rifiuti al suo interno. Una marina ricca di potenziale che però da tempo risulta inespresso.

