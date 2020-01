Topi nelle aule: la scuola elementare chiude per la derattizzazione

Topi nella scuola primaria di via Tommaso Fiore a Presicce: per questo motivo il commissario prefettizio Claudio Sergi ha emanato una ordinanza di chiusura dell'istituto per permette «interventi risolutivi di derattizzazione dei locali scolastici del plesso, al fine di scongiurare ogni eventuale pericolo derivante dalla presenza di ratti e garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico negli ambienti di lavoro. Nello specifico, si parla di un «intervento intensivo di derattizzazione interna ed esterna all’edificio con successivo intervento di disinfezione e pulizia». La scuola, dunque, riaprirà domani mattina, al termine delle operazioni, che saranno portate avanti dalla ditta Costantini Antonio di Guagnano. © RIPRODUZIONE RISERVATA