Le bellezze del Salento riprodotte al Time Square di New York: l'iniziativa di un ragazzo per promuovere il proprio territorio. Il video

Le bellezze del Salento in pochi secondi sulla vetrina più importante del mondo: Time Square a New York. L'idea è di Francesco Rizzo, giovane ragazzo di Cutrofiano laureato in Scienze Politiche. Un omaggio alla sua terra, per la quale ha investito così da portare quel video realizzato da lui direttamente nel cuore della città americana. Voleva mostrare le bellezze di Lecce e provincia, le tradizioni salentine.

Il video

«Sono contento di poter promuovere il mio territorio - il racconto di Francesco -, anche se nell’ultimo anno a causa dei miei studi non ci vivo più in maniera costante, ma porto con me la mia terra con me con vanto e orgoglio, mantenendo sempre viva la connessione con le mie radici. Sappiamo tutti inoltre quanto il Salento sia una meta turistica per eccellenza che attrae visitatori da tutto il mondo, ed è proprio per questo che ho deciso di puntare sul Time Square per valorizzare un territorio che mi ha dato tanto».