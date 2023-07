Il Salento al Time Square: il video

Le bellezze del Salento in pochi secondi sulla vetrina più importante del mondo: Time Square a New York. L'idea è di Francesco Rizzo, giovane ragazzo di Cutrofiano laureato in Scienze Politiche. Un omaggio alla sua terra, per la quale ha investito così da portare quel video realizzato da lui direttamente nel cuore della città americana. Voleva mostrare le bellezze di Lecce e provincia, le tradizioni salentine.