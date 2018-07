Terremoto in Adriatico: paura anche a Lecce, Brindisi e Bari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terremoto in Albania: forte scossa avvertita in Puglia a Lecce, Brindisi e BariUna forte scossa di terremoto è stata avvertita in Albania alle 11.01. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 5.1 poco a nord della città Durazzo. La profondità è stata di 5.1 chilometri. Il sisma, molto superficiale, è stato registrato chiaramente in una vasta area, dal Montenegro alla costa pugliese.In particolare la terra ha tremato a Lecce, Monopoli e Brindisi destando allarme, ma la scossa è stata avvertita anche a Bari. Non risultano ancora notizie di danni, ma nelle città albanesi della costa e nella stessa Tirana la gente si è riversata nelle strade.Per approfondire http:// www.meteoweb.eu/2018/07/terremoto-albania-durazzo-tirana-puglia/1118622/#bHvbeX3RfQoLPqJD.99