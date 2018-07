La cantautrice americana Laura Pergolizzi star della Notte della Taranta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' Laura Pergolizzi, cantautrice americana, l'ospite internazionale del concertone della Notte della Taranta del prossimo 26 agosto. Il nome è stato svelato questa mattina nel corso della conferenza stampa tenutasi a Lecce. Nonostante il nome italiano derivante da una madre napoletana e un padre per metà siciliano e per metà irlandese, la Pergolizzi vive a New York dopo essere cresciuta a Los Angeles. Per il suo stile è stata paragonata a star come David Bowie e Bob Dylan,Per anni la Pergolizzi ha lavorato nell'ombra come compositrice di hit per altre popstar, che includono Rihanna, per cui ha scritto "Cheers (Drink to That)", Christina Aguilera ("Beautiful People"), Cher ("Red", "Pride") e Leona Lewis ("Fingerprints"). Nel frattempo, ha continuato a studiare ed ha iniziato a suonare frequentemente l'ukulele, tanto che la Martin Guitars ha costruito appositamente per lei un ukulele modificato in chitarra, con 6 corde invece di 4. I primi successi sono arrivati con l'album "Forever for Now", del 2014, seguito a dicembre 2016 da "Lost on You" che l'ha portata all'attenzione del pubblico italiano.