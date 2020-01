Sversano petrolio per seccare i terreni: indagini a Porto Cesareo

Sversano gasolio nello spazio a verde sito nella penisola Cesarea con l'obiettivo di far seccare gli alberi di pino puantumati in alcune aiuole. È accaduto nei giorni scorsi a Porto Cesareo, quando con ogni probabilità nottetempo e lontano da occhi indiscreti, hanno compiuto l'ignobile atto. A segnalare e denunciare i fatti alla polizia locale sono stati i vertici ed i volontari del locale circolo di Legambiente. Indagini in corso e sviluppi sono attesi nelle prossime ore su quello che potrebbe essere un grave danno ad un pezzo di parco pubblico sito nel cuore della nota città turistica dello Jonio. © RIPRODUZIONE RISERVATA