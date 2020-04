Torna dalla leva e muore per un malore improvviso: lutto in paese

Ultimo aggiornamento: 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emorragia cerebrale causata da una malattia fulminante. Si è spento così, a soli 25 anni,Vincenzo Quarta di Surbo , militare dell’esercito volontario in ferma breve a Palermo. Figlio unico, era rientrato nel Salento per dare una mano ai suoi genitori,fino a ieri pomeriggio quando intorno alle 15 si era sentito male ed era stato trasportato al Pronto Soccorso di Lecce dove, dopo 7 ore e una tac ed una serie di controlli necessari ai quali lo avevano sottoposto i medici subito dopo il ricovero, è deceduto.Amato dai suoi concittadini che lo ricordano come un ragazzo educato e sempre sorridente, aveva suonato insieme ad altri suoi compaesani in occasione delle esequie di un altro surbino deceduto qualche giorno fa a causa del Coronavirus. Il giorno delle esequie del 40enne aveva postato su facebook il video registrato delle performance musicali di tutti i componenti della banda del suo paese. Questo pomeriggio, alle 15.30, nel cimitero comunale avranno luogo i funerali ed ai quali, viste le restrizioni imposte a causa dell’emergenza, potranno partecipare solo pochissimi familiari. Nel feretro saranno seppellite con lui una maglietta del Lecce, tifosissimo com’era della squadra giallorossa, e le amate bacchette che utilizzava per suonare la batteria.