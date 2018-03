Un malore lo uccide mentre guida, anziano si schianta contro un'auto in sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rientrava dai lavori in campagna quando stamattina intorno alle 9.30 un improvviso malore lo ha ucciso mentre guidava la sua Ford Fiesta. L'anziano, Alfonzo Mele, 73 anni, è andato a sbattere contro una Lancia Y parcheggiata in via generale Galliano, a Squinzano.Sul posto vigili urbani, un'ambulanza del 118 e un'auto medicalizzata, oltre al figlio dell'uomo avvisato dai vigili mentre era al lavoro.Il magistrato di turno, dottoressa Vallefoco, ha disposto la consegna della salma alla famiglia. L'anziano già in passato aveva avuto problemi cardiaci.