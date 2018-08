Spaccio di droghe sintetiche: sequestrate 500 pasticche di ketamina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama #FerragostoforUs e sembra quasi il titolo di una serata in discoteca. Invece è il servizio dei carabinieri per la sicurezza estiva, che nella notte tra il 12 e il 13 agosto ha portato a numerose denunce e ad alcuni arresti per spaccio., per detenzione di droga ai fini di spaccio, uso non terapeutico di stupefacenti, guida in stato di alterazione psico-fisica, Rosario La Porta, 39enne, e Maria Jessica Buzzone, 38enne, entrambi di Niscemi. Deferito in stato di irreperibilità un 38enne di Niscemi, che prima del controllo si dava alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.I tre, a bordo di un furgone caravan Ford, a seguito di perquisizione personale e veicolare, venivano trovati possesso di 4 bustine in cellophane contenenti in totale 500 pasticche per complessivi grammi 189,4 di ecstasy, 41 ovuli per confezionamento dosi, 1130 euro in contanti.Arrestato anche Domenico Di Cosimo, 22enne di Bari, trovato in discoteca con 27 dosi di ketamina per complessivi 7,4 grammi, 17 dosi di mdma, per complessivi 5,2 grammi. In manette anche Gianluca D’Ambrosio, 24enne di Bari, sorpreso con 16 involucri e una bustina in cellophane contenenti complessivi 21,1 grammi di marijuana, 580 euro in contanti; e ancora Francesco Schino, 23enne di Bari, trovato con 25 dosi di ketamina per complessivi 7 grammi, una dose di cocaina per 0,2 grammi, un pezzo di hashish per 3 grammi, 615 euro in contanti.La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre gli arrestati sono stati condotti in carcere, tranne Maria Jessica Buzzone per la quale sono scattati i domiciliari a Santa Cesarea Terme.Nello stesso servizio, deferito un 19enne di Bari, trovato con due involucri con 0,6 grammi di cocaina, 10 dosi di ketamina per 5,6 grammi, 195 euro in contanti; denunciato anche un 34enne di Cannole, trovato con 12 grammi di marijuana.Per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con contestuale ritiro patente di guida, denunciato un 23enne di Cellammare; per guida in stato di ebbrezza alcolica un 34enne di Palmariggi, trovato con tasso pari a 0,96 g/l.Segnalate alle competenti prefetture per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti nove persone. Sequestrate tre dosi di mdma, 17,5 grammi di hashish, 0,32 grammi di marijuana e 4 spinelli.