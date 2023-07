Show dei Neri per Caso in Salento: la piazza balla e canta con loro. Il video

Ieri a Sogliano Cavour alla seconda tappa del Locomotive Jazz Festival i Neri per Caso hanno incantato il pubblico con la loro esibizione. Coinvolgenti, divertenti, trascinanti.

Il gruppo campano, più famoso al mondo per il canto “a cappella” ha coinvolto i presenti lasciando una traccia indelebile in una Piazza Diaz piena di energia, animata da musica, bellezza e tanta allegria. Con il loro inconfondibile ritmo i Neri per Caso sul palco del festival del Locomotive Jazz Festival diretto da Raffaele Casarano hanno ripercorso i grandi successi come “Le ragazze” o “Sentimento pentimento” passando per le cover più amate (da “Englishman in New York”di Sting a “Donne”di Zucchero) lanciandosi in omaggi canori dedicati a big musica come Jovanotti, Claudio Baglioni, Pino Daniele, Mango e tanti altri.

L'appuntamento di oggi

Stasera appuntamento a Sogliano con il Quartetto del trombettista torinese Fabrizio Bosso che, con il piano e le tastiere di Julian Oliver Mazzariello, il basso e il contrabbasso di Jacopo Ferrazza e la batteria di Nicola Angelucci, presenterà il progetto: We Wonder, omaggio al genio musicale del re della black music, Stevie Wonder.