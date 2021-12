Sicurezza, via ai lavori alla Montagna spaccata. Chiusa la litoranea

Chiusa al transito la litoranea nord di Gallipoli, all'altezza della Montagna Spaccata, interessata a dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza. La Provincia ha disposto la chiusura sulla strada per i lavori che dovrebbero protrarsi sino alla seconda metà di febbraio. Per molti è stato un vero dispiacere trovare la barriera a bloccare la passeggiata nel tratto di litoranea che collega Gallipoli a Santa Caterina. Ma la sicurezza viene...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati