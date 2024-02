Pensiline danneggiate dai vandali a Lecce: Sgm va in Questura

Mercoledì la società Sgm ha riscontrato il danneggiamento di tre pensiline del trasporto pubblico urbano a Lecce, nei pressi delle fermate “Porta-Rudiae” su viale dell’Università, “Gallipoli-Diaz” e “Gallipoli-Lombardia” su viale Gallipoli. A seguito dell’accaduto, la società ha sporto denuncia contro ignoti presso la Questura di Lecce.

Il commento

«In Questura - ha dichiarato l’Amministrazione unico Sgm, Francesco Cantobelli - abbiamo denunciato quanto avvenuto nei giorni scorsi, perché vorremmo che questi atti di inciviltà non accadessero mai più: danneggiare un bene comune significa non avere rispetto neppure per la propria città e dunque per se stessi. Sgm vorrebbe lavorare, esclusivamente, per accrescere i servizi all’utenza del trasporto pubblico e non per riparare i danni causati da atti vandalici. Ad ogni modo, ci siamo subito attivati per rimediare al danneggiamento subito, le vetrate saranno quanto prima sostituite».