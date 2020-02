Settelacquare: 150mila euro per impianto anticendio e manutenzione straordinaria

Ammonta a 150mila euro il contributo della Regione Puglia destinato al Comune di Lecce grazie al quale Palazzo Carafa potrà effettuare gli interventi nel mercato di Settelacquare per la realizzazione di un nuovo impianto idrico antincendio, il rifacimento dell'impianto elettrico e rete di terra e alcune opere di manutenzione straordinaria tra cui la revisione di parte della copertura della struttura prefabbricata, oggetto di infiltrazioni di acque meteoriche.

«Un finanziamento importante – dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Delli Noci - per il quale ringraziamo la Regione Puglia. Un finanziamento che ci consente di mettere in sicurezza un luogo importante della città, frequentato giornalmente da tanti cittadini. Un primo passo verso la riqualificazione di questa area mercatale che abbiamo tutta l'intenzione di rilanciare, sia modernizzando la struttura sia avviando delle iniziative che possano promuoverla e valorizzarla».

«Stiamo lavorando al rilancio del mercato di Settelacquare - dichiara l'assessore alle Attività Produttive, Paolo Foresio - per il quale occorre di certo intervenire sia sulla struttura – cosa che faremo con questo bando e le proposte progettuali del CIS – sia sulle opportunità che vogliamo offrire ai commercianti che ci lavorano. Abbiamo particolarmente a cuore le sorti dei mercati; Settelacquare, dopo questo importante intervento, sarà totalmente riorganizzato. Dobbiamo immaginare dei mercati che possano essere vissuti tutto il giorno, come succede in altre città d'Italia, con attività di somministrazione e iniziative di intrattenimento. A questo proposito segnalo che, nei prossimi bandi per l'assegnazione dei posti che ora sono vacanti, inseriremo la possibilità per le attività di effettuare la somministrazione».



© RIPRODUZIONE RISERVATA