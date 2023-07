Dove è più diffuso il sesso a pagamento durante l'estate? Al Salento il record di agosto. Lo studio

Italiani in vacanza e in vacanza va anche il sesso a pagamento. Non nel senso che finisce in soffitta per qualche settimana, anzi. Nel senso che si sposta. Già perchè dove ci sono più turisti, in estate aumentano anche le richieste di incontri hot a pagamento. Lo studio è di bakekaincontri, il più noto sito di annunci per adulti in Italia, che ha analizzato i dati delle ricerche effettuate all’interno del proprio portale nelle principali destinazioni marittime del Bel Paese, con un focus sul periodo estivo.

Come si sposta il sesso a pagamento?

Luglio è il mese con più traffico in Versilia, con un +13% rispetto alla media di traffico mensile e in Riviera Romagnola, con un +22%.

Agosto è il mese con più traffico in Salento, con un +21%, mentre la Costa Smeralda svetta con un +44%.

Interessante notare come, tra le acque cristalline e i paesaggi suggestivi, la Sardegna sia la regione con il traffico più elevato nei mesi estivi, tra giugno e settembre.

L’aumento vertiginoso delle ricerche fa presupporre una “migrazione” delle Sex Workers, che, con la canicola estiva, si trasferiscono al mare.

Il calo nelle città

A fronte di questi picchi, le grandi città fanno registrare nel periodo estivo i minimi annuali.

Giugno è il mese con meno traffico per Torino, con un -16% rispetto alla media di traffico mensile, agosto, invece, è il mese con meno traffico per Milano, con un -7% e per Napoli, con un -13%.

In controtendenza la Capitale, dove, anche nei mesi estivi, il traffico non diminuisce.