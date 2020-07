Tour dei Ferragnez nel Salento: «Mai stata prima, giornata meravigliosa»

Ultimo aggiornamento: 09:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se è vero, come sostengono alcuni studi di marketing, che ogni post sui social di Chiara Ferragni ha un valore di 52mila euro, allora la influencer ha appena fatto un regalo milionario al Salento. Decine le foto e le storie di Instagram, scattate nell'arco di appena 24 ore, che la ritraggono a Galatina, Lecce, Soleto, con una puntata a sorpresa al MarTa di Taranto. Foto e video che - facendo un rapido calcolo sulla base dei 22,5 milioni di followers di quella che Forbes ha incoronato come l'influencer numero uno al mondo - faranno il giro del pianeta.I Ferragnez - Chiara viaggia con il marito Fedez, impegnato a Otranto con Battiti live - sono approdati nel Salento domenica sera, viaggiando insieme allo staff di lei a bordo di un aereo privato da otto posti. Lei si è fermata nella masseria alle porte di Lecce dove alloggia con lo staff, lui ha proseguito fino a Otranto. E quella di oggi, per l'imprenditrice titolare del proprio brand di moda, è stata una giornata molto intensa. Ospite di Dior e in attesa della sfilata di domani in piazza Duomo, Chiara ha visitato in mattinata il Museo archeologico nazionale di Taranto accompagnata da Maria Grazia Chiuri, ai vertici della maison, e dalla direttrice del museo, Eva Degl'Innocenti. Nemmeno il tempo di un frugale pranzo a base di frittini, che Chiara è stata catapultata nella Grecìa Salentina. Così, di Dior vestita, ha visitato la basilica di Santa Caterina D'Alessandria a Galatina, preventivamente chiusa al pubblico. All'uscita dalla Cattedrale, ad attenderla c'erano il sindaco Marcello Amante, con cui ha scambiato un breve saluto complimentandosi per la bellezza della città, e persino la banda. Sui social di Chiara compiono poi dei pasticciotti personalizzati con il logo del suo brand di moda che - c'è da giurarci - sono l'omaggio di qualche nota pasticceria di Galatina. Poi tappa - anche questa blindatissima - nella chiesetta di Santo Stefano a Soleto prima di rientrare in masseria.È la stessa Ferragni, alla fine del piccolo tour, a fare il bilancio della sua prima visita nel Salento e ad anticipare l'uscita di un video per Dior che farà il giro del mondo. «Ho appena passato - racconta in un video su Instagram, poi registrato anche in inglese - una giornata pazzesca nel Salento, una zona della Puglia che non avevo mai avuto il piacere di visitare. Sono stata a Taranto, Galatina e Soleto e sono posti pazzeschi: sono supercontenta di poterli visitare con Dior. Stiamo facendo un video pazzesco e non vedo l'ora di far vedere questi luoghi a tutte le persone che mi seguono perché meritano veramente».E mentre il Salento incassa questa insperata pubblicità - con i circa 10,5 milioni di followers di Fedez si arriva a un potenziale di 33 milioni di persone che stanno virtualmente visitando il Salento seguendo le loro storie - arrivano anche i numeri che parlano di un piccolo boom di visite per le Gallerie degli Uffizi, a Firenze, dopo che qualche giorno fa la Chiara nazionale aveva postato uno scatto proprio da lì. Nell'ultimo weekend sono arrivati ben 9.312 visitatori: il 24% in più rispetto al fine settimana precedente, quando i visitatori erano stati 7.511. Adesso bisognerà aspettare l'effetto Ferragnez sul Salento, che - c'è da giurarci - non si farà attendere molto. In più, la sfilata è domani e ci sono ancora 24 ore perché Chiara e Fedez possano conoscere meglio il Salento e, naturalmente, raccontarlo ai loro fan sui social.V.Bla.© RIPRODUZIONE RISERVATA