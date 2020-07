Sfilata di Dior, il post di Sangiorgi: «Un onore partecipare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sarà anche Giuliano Sangiorgi sul palco della sfilata di Dior che andrà in scena domani sera in Piazza Duomo, a Lecce. Lo ha annunciato lo stesso cantante sui social: «Con onore ed emozione parteciperò alla sfilata Cruise 2021 di Dior un evento spettacolare con il quale Maria Grazia Chiuri, direttore artistico delle collezioni haute couture, ready-to-wear e accessori donna della casa di moda francese, celebra la sua e nostra terra. Il 22 luglio dalla Piazza del Duomo di Lecce, gioiello barocco della nostra città, risuoneranno in tutto il mondo la musica e la creatività. Senza confini».