Scivola dalle scale e batte la testa: muore carabiniere in pensione. Sgomento in paese

Lo hanno trovato morto in casa sua, per un tragico incidente. E' morto dopo una brutta caduta dalle scale, Carlo Pisanello, brigadiere dei carabinieri in pensione, di Alezio , in provincia di Lecce L'uomo viveva da solo in via Matteotti. Fatale gli è stata la caduta dalla rampa di scale che collegava la camera da letto con la cucina. Nella scivolata, ha battuto la testa. Per lui non c'è stato nulla da fare: quando la figlia lo ha trovato e ha allertato i carabinieri, guidati dal maresciallo Paolo Novello, non c'era già più nulla da fare. Non c'erano segni di effrazione né di violenza. L'episodio è stato quindi archiviato come un tragico incidente domestico.