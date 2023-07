Salento, l'ambulanza resta ferma per oltre 20 minuti al passaggio a livello

Ore 13 di un assolato sabato di luglio, canicola a oltre 40 gradi e una sbarra di passaggio a livello che non si apre per oltre 20 minuti. Siamo alle solite e siamo anche al "solito" passaggio a livello di Chiesanuova, stazione di Sannicola e stazione di scambio dei treni, peccato che lì ad attendere ci sia anche un'ambulanza. Non c'è pace per chi è costretto ad attraversare quel passaggio livello di Chiesanuova che, ad onor del vero, fa il paio con quello che si trova sulla stessa direttiva ma "chiude" la strada che da Sannicola, ma anche da Neviano o Aradeo, porta a Lido delle Conchiglie e quindi anche a Padula Bianca. I tempi d'attesa infatti sono uguali, ovvero biblici e sia da una parte che dall'altra, con tutte le auto che vanno verso mare in questa stagione, si creano code infinite di auto con allegati autisti, e non solo, che altro non fanno che maledire binari, treni e ferrovie.

Il problema dei mezzi di soccorso

Dal passaggio a livello di Chiesanuova spesso passano anche molte ambulanze dal momento che quella strada si collega con la statale che ha l'uscita sull'ospedale di Gallipoli e da lì passano per Chiesanuova ma anche per Sannicola, Neviano, Aradeo, Seclì, tranne a fare il giro dalla parte di Alezio con tempi di percorrenza molto più lunghi. Sannicola purtroppo sembra essere il paese dei passaggi a livello, ne ha ben sei, ma è ancor più penalizzata dal fatto che è una stazione di scambio e proprio per questo problema, un po' di giorni fa, il sindaco Graziano Scorrano ha scritto una lettera alle Ferrovie Sud Est chiedendo si spostare lo scambio a Nardò.

Dove è stato realizzato un ponte sopraelevato.