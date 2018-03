Salvemini: governo di scopo e non politico fino al 2020 Giliberti: voto no al bilancio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

È durato oltre un’ora, ma non ha portato a nulla. L’incontro, a Palazzo Carafa, tra il sindaco Carlo Salvemini e l’ex candidato sindaco Mauro Giliberti si è concluso con un nulla di fatto. Giliberti non voterà il Bilancio e non farà parte del cosiddetto “governo di scopo” a cui punta il primo cittadino per il bene della città.Salvemini ha illustrato al consigliere del gruppo misto «la proposta di un accordo da sottoscrivere e presentare alla cittadinanza in forma pubblica. Pochi semplici punti», ha dichiarato su facebook il primo cittadino. Prima di tutto il riconoscimento del programma politico amministrativo votato dai leccesi il 25 giugno; l’intesa su ulteriori obiettivi strategici da affiancare a quelli già previsti; la conferma dell’esecutivo in carica; l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 eventualmente emendato con ulteriori proposte. Un Patto per la città, ma a termine, con una verifica prevista nel 2020, data nella quale si dovrà decidere se proseguire sino alla scadenza naturale della consiliatura o andare invece al voto. Data che, secondo qualcuno, non è stata fissata a caso: nel 2020 (la naturale scadenza della consiliatura è nel 2022) è in calendario l’appuntamento con le elezioni regionali che potrebbero, il condizionale è d’obbligo, cambiare gli equilibri politici. Più semplicemente il 2020 segna invece la data del Bilancio di previsione 2018-2020, appunto.«Un Patto per la Città - ha proseguito Salvemini - costruito su passaggi chiari, punti verificabili, contenuti precisi». E che se venisse sottoscritto da chi si riconosce in questi obiettivi «non definirebbe - ha chiarito Salvemini - la composizione di una permanente maggioranza politica costruita tra forze e movimenti che sono stati avversari alle elezioni. Ma una maggioranza di scopo e a termine del quale ciascuno si sentirà libero di intraprendere le proprie scelte di collocazione e schieramento».