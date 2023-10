Salento, arriva la carovana della prevenzione contro il tumore al seno

Otto donne malate di tumore al seno in fase metastatica cammineranno insieme ad altrettanti medici e specialisti di terapie integrate, da Otranto fino a Santa Maria di Leuca. E' la prima tappa - lunedì 9 ottobre - del progetto dell'associazione Onconauti in collaborazione con Komen Italia e Ministero della Cultura in occasione del Mese Internazionale della Prevenzione dei Tumori del Seno. Arriva anche nel salento la Carovana della prevenzione.

Il progetto

Lunedì 9 ottobre la prima tappa da Otranto a Porto Badisco seguendo la via del Mare attraverso il Salento, poi giorno dopo giorno giù fino a Santa Maria di Leuca, un’esperienza da seguire anche su Facebook e Instagram con l’hashtag #metadinamiche. Metadinamiche diventerà poi un videoracconto per testimoniare con delicatezza e senza morbosità queste donne, dando voce ai loro bisogni meno ascoltati, per promuovere quei cambiamenti dello stile di vita (consapevolezza e modifica dell’alimentazione, promozione della attività fisica regolare, insegnamento di tecniche body-mind) che la letteratura scientifica riconosce ormai come efficaci nella prevenzione insieme alle terapie integrate (yoga, qi gong, esercizi di rilassamento e meditazione, interventi di educazione alimentare, esperienze di gruppo guidate da psicologhe), che rappresentano un aiuto concreto per migliorare la qualità della vita, non solo delle pazienti.

Gli appuntamenti con l prevenzione

La Carovana della Prevenzione ha svolto al momento 800 "Giornate di Promozione della Salute Femminile" in 17 regioni italiane, offrendo oltre 200.000 prestazioni mediche gratuite in luoghi e realtà dove la prevenzione arriva con molta più difficoltà e dove si ha poco tempo per preoccuparsi di un bene così prezioso come la salute.

Esami diagnostici (mammografie, ecografie mammarie, ecografie ginecologiche e Pap test, e visite cliniche) per la diagnosi precoce dei tumori del seno e del collo dell’utero a donne che per età’ o altri criteri non rientrano nei programmi di screening del SSN;

Consulenze specialistiche ed esami diagnostici di prevenzione secondaria (ad es: ecografie della tiroide, visite dermatologiche con epiluminescenza) per altre patologie femminili attualmente non coperte da programmi di screening del SSN;

Laboratori pratici e sessioni educative di promozione dell’attività fisica, del benessere e della corretta alimentazione per incoraggiare l’adozione di stili di vita sani;

Programmi ad hoc finalizzati ad aiutare le pazienti che hanno vissuto una malattia oncologica a recuperare un pieno benessere psico-fisico e il miglior ritorno alla vita attiva (es: consulenze di supporto psicologico, consulenze nutrizionali, consulenze fisioterapiche, consulenze legali).

Eventi di sensibilizzazione alle tematiche della salute e di promozione dello sport e della attività fisica per gli studenti delle Scuole Inferiori e Superiori.