Salento, come nei film: ​si aggrappa al tubo esterno dell'abitazione e sfugge all'arresto

Per sfuggire all'arresto, scappa da una finestra al terzo piano, scende a terra aggrappandosi ad un tubo di scolo dell'acqua piovana e fa perdere le sue tracce. Una fuga da film, quella andata in scena nel fine settimana a Nardò.

Cosa è successo

Protagonista della vicenda è un ventenne del posto: i carabinieri avevano raggiunto la sua abitazione per accompagnarlo nel carcere minorile di Bari, dove era atteso per scontare alcuni mesi di reclusione per un reato commesso quando era minorenne.

Alla vista delle divise, però, il giovane si sarebbe barricato in casa, per poi uscire da una finestra e calarsi aggrappandosi a un tubo, riuscendo così a sfuggire alle manette.