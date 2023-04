Salento, incidente tra moto e auto: 17enne sbalzato sull'asfalto mentre va a scuola, ricoverato

Incidente stradale a Lecce con un giovane centauro rimasto ferito e costretto al ricovero in ospedale per un sospetto trauma toracico. L'impatto tra l'automobile, una Hyundai Atos condotta da una donna, e la moto 125, si è verificato intorno alle ore 8 su via Lupiae.

Il ragazzo era diretto a scuola quando i due mezzi si sono scontrati all'altezza di un incrocio. Ad avere la peggio nell'impatto è stato il 17enne sbalzato dalla sella e caduto rovinosamente sull'asfalto.

I soccorsi

Immediata la richiesta di soccorsi di alcuni passanti. I sanitari del 118 giunti sul posto, dopo aver prestato le prime cure al ferito, hanno disposto il ricovero in codice giallo all'ospedale di Scorrano.