Salento, l'auto si ribalta, morto il conducente: ferita la moglie

Forse un malore, poi si è ribaltato con l'auto ed è morto. Poco prima delle 11, sulla strada provinciale 112, strada "Tarantina", che congiunge la Nardò -Gallipoli alla Nardò -Avetrana, all'altezza del Villaggio Resta, Luigi Fracella, 78enne neritino, che era alla guida di una Ford, ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata al centro della carreggiata.

I soccorsi

Sono scattati subito i soccorsi e una ambulanza del 118, allertata da altri automobilisti di passaggio, ha raggiunto il luogo dell'incidente. Gli operatori sanitari hanno tentato invano di soccorrere e rianimare l'uomo ma per lui non c'è stato niente da fare.

Con l'anziano nell'auto viaggiava la moglie che però non avrebbe riportato gravi conseguenze: è stata condotta in codice giallo all'ospedale di Gallipoli.