Salento, piscine e immobili abusivi: tre cantieri sotto sequestro

Piscine e immobili abusivi: tre cantieri sotto sequestro nel Salento. E' il risultato di un'azione del carabinieri forestali dei nuclei dipendenti di Lecce, con l'obiettivo di verificare il rispetto del vincolo paesaggistico.

I Forestali del Nucleo di Tricase, nel corso di una giornata dedicata a questi controlli, hanno individuato complessivamente tre cantieri, nelle aree rurali di Presicce-Acquarica e Corsano, dove erano in corso, in zone gravate dal vincolo paesaggistico, lavori edili per realizzare opere difformi da quanto assentito con i rispettivi titoli abilitativi, o addirittura senza alcun permesso.

I dettagli

In particolare, in un fabbricato rurale ad uso agrituristico si stava trasformando un pergolato in un nuovo vano, realizzando un aumento di volumetria non consentito; in un altro caso era in fase di realizzazione un deposito rustico su un precedente, demolito, in difetto di permesso di costruire, ed infine un ampliamento di un fabbricato rurale preesistente, con esecuzione di uno scavo per la realizzazione di una piscina, anche in questo caso senza permesso.

I tre cantieri sono stati sottoposti a sequestro preventivo penale dai Militari; i proprietari, complessivamente quattro persone, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lecce, per violazione dell’ art. 181 del richiamato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e dell’ art. 44 del Testo Unico dell’ Edilizia e Urbanistica.