Salento sotto la pioggia: strade allegate

E non può piovere per sempre. Almeno questo sperano, guardando il cielo, ma ancora di più la terra, gli abitanti di Lido Conchiglie che a breve, se la pioggia dovesse continuare, dovranno attrezzarsi di canotti cercando di mettere invece al sicuro le loro auto.

Le strade e qui si parla di una strada provinciale, ovvero una litoranea che collega Gallipoli con Santa Maria al Bagno, sembrano ancora da terzo mondo e quando piove un po' di più, dopo poco appaiono come fiumi in piena. Eppure le griglie di scolo ci sono. Ma vengono pulite? E in che modo? E ogni quanto tempo? Le domande sorgono spontanee, la canzoncina anche: e piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù.