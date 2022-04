Salento, una classe torna al liceo dopo 45 anni per omaggiare il prof scomparso: «Era il docente più amato»

Tornano dopo 45 anni nel loro liceo, il Palmieri di Lecce, per incontrare i ragazzi e ricordare il loro amato professore Giovanni Bernardini ad appena due anni dalla sua scomparsa. Bernardini era un uomo impegnato nella politica e nel sociale, già sindaco di Monteroni di Lecce, scrittore e poeta illuminato, maestro di intere generazioni di studenti leccesi.

APPROFONDIMENTI UNA GIORNATA DA RICORDARE Contratto da supplente da firmare il giorno delle nozze: vestita da...

Nella mattinata di oggi, gli ex alunni della classe III E, anno scolastico 1975/1976, hanno voluto rendergli omaggio donando all’istituto una tela che ricorda la grande esperienza umana e letteraria del docente. Un modo per conservarne integra la memoria e tramandarla alle generazioni future.

L'iniziativa nata da una chat

“Tutto è nato per iniziativa di un nostro compagno di scuola Amleto Perrone, ora medico odontoiatra a Padova che ha aperto una chat su WhatsApp, poi diventata luogo di ritrovo e di incontro e confronto. - Commentano i promotori dell’iniziativa, e continuano - dopo 45 anni abbiamo ricordato quegli anni, ripercorso i momenti più importanti e significativi e il ricordo è andato principalmente a lui che era il docente più amato da tutti noi. Ci ha lasciato una impronta indelebile e una grande eredità umana - e concludono – è stato bello ritrovarsi anche se abbiamo scoperto, con amarezza, che alcuni banchi soro rimasti dolorosamente vuoti”.

La tela è stata consegnata da alcuni degli ex studenti del liceo alla presenza della dirigente Loredana Di Cuonzo. Si è trattato di un incontro intergenerazionale volto a segnare un momento importante della vita storica del Liceo e chissà se in futuro il professor Giovanni Bernardini, docente di italiano e appassionato di Dante e della Divina commedia, non possa diventare, lui stesso, oggetto di studio ed approfondimento letterario.