La cicogna si rifugia nel cortile di un'abitazione e non riesce a spiccare il volo: salvata dai volontari

Una cicogna spaventata e incapace di spiccare il volo si rifugia nel cortile di un’abitazione e i volontari la soccorrono. È accaduto ad Alliste, nel Salento. Ora il volatile si trova nel Cras di Calimera.

Su segnalazione di un cittadino, che si è trovato di fronte l’insolito animale, ieri mattina i volontari del Nucleo di guardie ambientali Noetaa di Taviano sono intervenuti per soccorrere la cicogna, che è apparsa visibilmente spaventata e incapace di spiccare il volo. Dai successivi accertamenti veterinari è emerso anche che era infestata da parassiti.

Le guardie zoofile, dirette da Vincenzo Borrega, hanno tratto in salvo il volatile e lo hanno trasportato al Centro di recupero animali selvatici del Museo di storia naturale di Calimera, affidandolo alle mani esperte dell’operatrice Simona. Sarà curato, rifocillato e, una volta in grado di riprendere a volare, sarà rimesso in libertà.