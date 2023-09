Salento brick, dai fari alla basilica di Santa Croce: tutto con i mattoncini Lego

Conoscete il Salento Brick? E' il primo e unico gruppo salentino che unisce gli appassionati dei mattoncini Lego. Tutti amici accomunati da questa grande passione che si portano dietro fin dall'infanzia. Tecnicamente vengono chiamati Afol (Adult fan of Lego) e sono un esercito di centinaia e centinaia di "super costruttori", collezionisti dei mattoncini danesi, o semplicemente appassionati e nostalgici di quel gioco che, già da piccoli, li teneva impegnati tante ore. Senza frenare la loro fantasia, liberano la loro creatività e propongono set innovativi, dietro ai quali, a volte, ci sono ore e ore di studio di "fattibilità".



Alcuni componenti di Salento Brick (il gruppo vanta una trentina sono così riconoscenti a Ole Kirk Kristiansen, fondatore del Gruppo Lego, tanto da diventare loro stessi degli inventori di set.

Nel mondo dei gruppi Lego c'è anche tantissima stima e collaborazione, come per esempio fra SalentoBrick e Brickout il primo e unico gruppo del sud Italia riconosciuto direttamente dall'azienda danese e insieme partecipano alle più importanti fiere europee del settore, come il Model Expo Italy di Verona. Tra i due gruppi non esiste competizione, ma piuttosto condivisione.

I fari di San Cataldo e Palascia (in Lego)



Quello che fanno questi appassionati ha dell'incredibile: il leccese Tommaso Vedruccio, con oltre 3mila mattoncini, ha realizzato un faro ispirandosi a quello di San Cataldo e a quello di Punta Palacìa. L'opera è stata esposta anche al Lego Store di Milano San Babila. Un suo teatrino natalizio è on line sul sito «Lego Ideas», il portale che dà la possibilità agli amanti dei Lego di inviare idee per l'eventuale sviluppo di nuovi prodotti commerciali della fabbrica danese: per diventare un set ufficiale ci vogliono 10mila likes in 600 giorni.

Santa Croce e le basiliche

Brizzo Brick, al secolo Francesco Favale, sta per concludere una riproduzione della Basilica di Santa Croce, con oltre 4mila mattoncini.

Si tratta di un lungo e minuzioso lavoro, che riprende la complessità della struttura architettonica e riproduce dettagli fedeli di quella che è la facciata barocca più famosa di Lecce. Aldo Pinto sta progettando la Basilica di Trani, Christian Fangarezzi ha una collezione di oltre 500 pezzi di minifigures Marvel, tra le più complete in Italia; Mirko Cascione, divulgatore scientifico di astronomia e facilitatore in materiali e metodologie Lego, attraverso i mattoncini spiega ai bambini lo spazio, le galassie e le stelle ed è l'autore di una torre medievale da 16mila pezzi. E poi, come non citare uno dei simboli pugliesi per eccellenza: i trulli rigorosamente nella versione Lego, realizzati da Renato Lovicario di Brickout.

© RIPRODUZIONE RISERVATA